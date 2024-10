Esonero De Rossi, la moglie Sarah SI ESPONE sui social ANNICHILENDO la Roma

Esonero De Rossi, la moglie dell’ex tecnico della Roma tuona sui social alla luce della notizia di quanto accaduto con il club giallorosso

Se nella Lazio si vivono settimane di adrenalina e di entusiasmo, grazie anche ad ottimi risultati della squadra di Baroni anche alla luce della straordinaria vittoria di ieri con il Nizza, non è senz’altro la stessa cosa per la Roma. In casa giallorossa infatti, sono settimane difficili anche alla luce di quanto accaduto con l’esonero di De Rossi, e a proposito di questo è intervenuta in difesa dell’ex tecnico della squadra capitolina, la moglie e attrice Sarah Felberbaum.

Lady De Rossi sui social pubblica dei post e replica ai follower riguardo la sua reazione di De Rossi su quanto accaduto esclamando quanto segue

PAROLE – F*o, andiamo in Islanda La prima foto riassume la mia reazione alla notizia”, scrive nella didascalia. Poi prosegue: “Tutte le altre sono un riassunto di quanto sia bello viaggiare e vedere il mondo insieme a quel biondo lì. Che amiamo un po’ tutti. (Si si è anche vostro, lo amate anche voi bla bla bla). Spero di avervi regalato un po’ di bellezza e se potete, andate a scoprire questa terra meravigliosa