Escalante, futuro in Argentina per l’ex Lazio? Sul calciatore una big sudamericana che vuole assicurarselo con l’acquisto

Escalante, l’ex biancoceleste potrebbe ripartire dal Sudamerica visto che una big potrebbe assicurarsi il calciatore attualmente al Cadice

Lazio ti ricordi Escalante? Il calciatore ha avuto un passato anche in biancoceleste per l’esattezza tra il 2020-2022 con quest’ultimo però che ha lasciato la capitale per trasferirsi al Cadice. Secondo quanto viene riportato da elcrackdeportivo.com portale web spagnolo, l’ex biancoceleste potrebbe lasciare il club iberico, visto che una squadra Argentina vorrebbe assicurarsi il calciatore e si tratta del Boca Juniors e per lui sarebbe un ritorno. Il suo valore di mercato spiega il sito web è di 1 milione di euro