Eriksson, l’ex tecnico è stato celebrato dal club con un bel omaggio in suo onore per mostrare la vicinanza dato la sua malattia

La notizia della sua malattia ha sconvolto i tifosi non solo delle squadre che ha allenato, ma anche del calcio in generale ma Eriksson continua comunque a lottare. A mostrare la vicinanza all’ex tecnico della Lazio ci pensa il Goteborg con un bel omaggio in suo onore