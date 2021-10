Michetti: «Strada spianata per lo stadio di Lazio e Roma in un caso»

Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, ha parlato dei progetti dei nuovi stadi per Lazio e Roma

Enrico Michetti, ancora in ballottaggio per la carica di sindaco di Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla possibilità che vengano costruiti i due nuovi stadi di Lazio e Roma nei prossimi anni:

«Se le squadre di calcio di Roma ci presenteranno un progetto che crea occupazione permanente che riqualifica un territorio, che introita risorse nuove per la città, faremo una corsia preferenziale sia per la Roma che per la Lazio».