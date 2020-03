Emergenza Coronavirus, Speranza: «Misure estese fino a Pasqua»

Il Ministro della Sanità ha annunciato che le misure attuate dal Governo per combattere il Coronavirus, dureranno fino a Pasqua

Il Governo, per ovviare all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ha messo in atto delle misure restrittive per tutto il paese con termine in data 3 aprile.

Dato che al momento la situazione non si è ancora calmata del tutto, molto probabilmente queste restrizioni dureranno di più. Un accenno lo ha fatto oggi il presidente del Css in conferenza stampa, ma la conferma è arrivata in serata direttamente dal Ministro della Sanità Speranza: «Le misure estese in tutta Italia verranno prorogate fino a Pasqua». Queste sono le parole riportate dal TG1.