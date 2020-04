Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 16 aprile

Nella conferenza stampa odierna, il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia

Con la consueta conferenza stampa della Protezione Civile, tenuta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli , è stato reso noto il bollettino del 16 Aprile riguardo all’emergenza coronavirus. Ecco i numeri dei contagiati, guariti e deceduti in Italia.

1.189 positivi in più, 2.936 pazienti in terapia intensiva, meno 143 rispetto a ieri. Mai così basso dal 21 marzo. 525 nuovi deceduti e 2.072 guariti in più. 61.000 tamponi eseguiti.