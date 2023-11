Eleonora Goldoni non si lascia abbattere: «Una sconfitta è una lezione preziosa» -FOTO. Il post social della giocatrice biancoceleste

La sconfitta in casa contro il Cesena è stata difficile da mandare giù per la Lazio Women che, fin qui, non aveva mai sbagliato un colpo in campionato. Le biancocelesti restano comunque in vetta alla classifica, ma con loro ci sono anche la Ternana e le romagnole. Sulla gara persa si è anche espressa con un post su Instagram Eleonora Goldoni. Questa la sua riflessione: “Puoi sbagliare migliaia di volte ma se ci provi non fallirai mai. Una caduta in un percorso é una grande opportunità per analizzarsi, per imparare, per affrontare le giornate con dedizione e voglia di trovare soluzioni. Una sconfitta è una lezione preziosa, una tappa importante del viaggio che permette di apprezzare maggiormente il valore della vittoria”.