Calciomercato, non solo la Lazio su Ekuban: la situazione

Non solo la Lazio su Ekuban. A seguire l’attaccante del Trabzonspor anche Celtic e Rangers di Glasgow

È stato inserito nella lista dei probabili acquisti della Lazio: Caleb Ekuban è nel taccuino di Tare, ma non solo nel suo. Il giocatore, attualmente in forza al Trabzonspor, è stato inquadrato per rinfoltire il reparto offensivo grazie agli 8 gol (e 6 assist) collezionati in 25 presenze.

Secondo il portale del Corriere dello Sport, però, per il ragazzo è forte la concorrenza del Celtic e Rangers di Glasgow. Il club ha fissato il prezzo a 10 milioni, la Lazio aspetta e osserva, l’evoluzione dell’Emergenza Coronavirus influirà sicuramente sulle scelte di mercato, quel che è certo è che Tare non si farà trovare impreparato.