Echeverri Lazio, il club monitora il giovane talento:...

Echeverri Lazio, le ultime novità sui giocatori attenzionati dal club in vista dell’apertura del mercato di giugno. I dettagli

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Lazio starebbe monitorando un giovane talento argentino, Claudio Echeverri di proprietà del Manchester City in cui è arrivato a gennaio.

Il giocatore à cresciuto nel vivaio del River Plate. Con gli inglesi ha firmato fino al 2028, ma al momento non trova spazio in prima squadra. Ieri, riporta il quotidiano, è stato avvistato in un ristorante nei pressi del centro tecnico di Formello e il ds Fabiani avrebbe già messo in piedi una base di trattativa per un possibile prestito.