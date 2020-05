Serie A, Dzeko: «D’accordo con Immobile sugli allenamenti. Su Acerbi…»

L’attaccante della Roma crede che Acerbi sia uno dei migliori del campionato, poi da ragione ad Immobile per la ripresa della Serie A

La quarantena avvicina idealmente tutti e allora anche i giocatori di Roma e Lazio possono avere lo stesso pensiero. Dzeko, durante una diretta Instagram, ha detto la sua sulla ripresa della Serie A:

«Mi sembra assurdo che siamo più sicuri ad allenarsi nei parchi che a Trigoria. Il centro d’allenamento l’hanno reso pronto per tornare a lavorare, sicuramente lì saremmo molto più sicuri. Speriamo di tornare presto. Tante cose ci sono state dette, non mi piacciono. Quando si parla di noi calciatori, la prima cosa che viene detta è che guadagnamo tanto. Calcio non significa solo soldi e non solo calciatori, c’è tanta gente intorno a questo sport. Ora non lavora e non guadagna, dobbiamo pensare anche a loro. Ho ascoltato interviste di giocatori di altre squadre. Sono d’accordo con Acerbi e Immobile, non può essere più sicuro allenarsi al parco che al campo». Successivamente elogia il numero 33 laziale: «I difensori più forti della Serie A? Dico Chiellini, Koulibaly, Skriniar, ma anche Acerbi, la Lazio l’ha pagato poco rispetto all’importanza che ha per loro».