Dusan Mihajlovic, il figlio di Sinisa abbraccia ed elogia un grande tennista

Dusan Mihajlovic, il figlio di Sinisa si gode qualche ora di relax e si immortala affianco di Djokovic suo idolo nel tennis

In occasione degli Interazioni BNL d’Italia attualmente in corso a Roma al Foro Italico, il figlio di Mihajlovic Dusan si immortala in uno scatto social insieme ad un grande campione del tennis protagonista del torneo in corso ovvero Djokovic, elogiando quest’ultimo sui social