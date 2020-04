Lazio, Dusan Mihajlovic festeggia i 18 anni con una felpa particolare FOTO

Il figlio di Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la maggiore età in quarantena ed ha indossato una felpa speciale per l’occasione

Solitamente i 18 anni si festeggiano in grande stile: festa mozzafiato, tanti invitati ed abito molto elegante.

Purtroppo Dusan Mihajlovic è stato costretto a rinunciare a a ciò per via delle restrizioni causate dal Coronavirus, anche se all’abbigliamento elegante non ha proprio saputo fare a meno: nella foto postata su Instagram dalla madre, è ritratto con la felpa degli Irriducibili e i pantaloncini della Lazio. Nel giorno più importante della sua vita da adolescente, Dusan non abbandona ciò che gli sta a cuore.