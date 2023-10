Dugarry su Correa: «E’ un giocatore lentissimo, sembra un treno merci»

Dugarry, l’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni criticando pesantemente l’ex Lazio ora al Marsiglia

Ai microfoni di Rmc Sport, ha parlato Dugarry il quale ha espresso il suo parere con parole molto forti riguardo Joaquin Correa, ecco le sue parole

PAROLE – Correa ha avuto una bella carriera, ma in questo momento stranamente è assente. Mi dispiace, ma gioca a due all’ora o cammina. È un treno merci, in questo modo non dribbla nessuno. Quando accelera?