Milinkovic, il CT della Serbia: «Deve cambiare aria»

Dragan Stojković, CT della Serbia, è convinto che Milinkovic-Savic debba cambiare aria lasciando la Lazio in estate

Dragan Stojković, CT della Serbia, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic. Le sue parole a tuttojuve:

«Per Sergej è arrivato il momento di cambiare aria, onestamente non conosco la sua prossima destinazione. Sicuramente sarà un club di prima fascia. Se dovesse andare alla Juventus, il colpo lo farebbero entrambi. Per la Lazio potrebbe essere un buon affare, perché sicuramente arriverebbero tanti soldi dalla sua cessione. E’ un punto fermo per la nostra nazionale, un top player, in Europa non ci sono molti giocatori della sua qualità».