Dove vedere Lazio Roma, streaming e diretta TV Serie A - Lazio News 24

Dove vedere Lazio Roma: info su orario, diretta TV e streaming del derby della Capitale

È tempo di derby a Roma. Domenica 21 settembre andrà in scena una delle sfide più attese dell’intera stagione calcistica italiana: Lazio-Roma. Il match, valido per la quarta giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo Stadio Olimpico con fischio d’inizio previsto per le 12:30. Entrambe le squadre arrivano con molte incognite, ma la rivalità accesa renderà il clima incandescente in uno stadio già annunciato come sold out.

Tanti tifosi però non potranno essere presenti all’Olimpico e si chiedono dove vedere Lazio Roma in diretta: ecco tutte le informazioni utili per seguire la stracittadina in tv e in streaming.

Lazio Roma, dove vedere il derby in diretta TV e streaming

Chi si chiede dove vedere Lazio Roma può contare su un’unica piattaforma: DAZN. La partita sarà infatti trasmessa in esclusiva dal servizio di streaming sportivo, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

La diretta di Lazio-Roma sarà visibile a partire dalle 12:30, con ampio pre-partita e approfondimenti già disponibili nei minuti precedenti al calcio d’inizio. Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in live streaming oppure on demand, scegliendo tra diversi dispositivi:

Smart TV compatibili con l’app DAZN

compatibili con l’app DAZN Computer tramite browser sul sito ufficiale

tramite browser sul sito ufficiale Smartphone e tablet con app iOS o Android

con app iOS o Android Console di gioco come PlayStation e Xbox

Basterà effettuare il login con il proprio account DAZN per accedere alla diretta del derby Lazio-Roma.

Lazio Roma: una sfida che vale più di tre punti

Il derby tra Lazio e Roma non è mai una partita come le altre, e questa edizione promette scintille. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo un inizio di stagione poco brillante, e vincere il derby potrebbe cambiare radicalmente il morale e l’inerzia del campionato.

La Lazio, in particolare, ha bisogno di una svolta per rilanciarsi. Il derby offre la vetrina ideale per dimostrare carattere e orgoglio. Per i tifosi biancocelesti e giallorossi, sarà fondamentale sapere dove vedere Lazio Roma per non perdere nemmeno un istante di questa sfida storica.