Doni incensa Leiva: «Quando gioca lui bisogna stare tranquilli»

Doni incensa Leiva. L’ex portiere della Roma ha elogiato il centrocampista della Lazio ed ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool

Lucas Leiva è lo scudo della Lazio. Provvidenziale in ogni intervento, il brasiliano sa interdire il gioco avversario per proteggere la sua metà campo: è uno degli inamovibili nell’undici di Inzaghi. A celebrare il brasiliano è il connazionale, ex portiere della Roma, che a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato:

«Grande giocatore e grande amico. A centrocampo, quando gioca lui, bisogna stare tranquilli. E’ un professionista serio».