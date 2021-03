Diritti tv Serie A, ennesima fumata nera: club ancora divisi

Ennesima fumata nera in Lega Serie A per quanto riguarda i diritti tv del prossimo triennio: i club sono ancora divisi

La situazione non si schioda. Nell’assemblea di Lega odierna andata in scena in videocall è arrivata una nuova fumata nera per quanto concerne i diritti tv per il prossimo triennio.

Come riporta Calcioefinanza.it, l’offerta di Dazn non ha infatti raggiunto i 14 voti necessari, nel corso dell’assemblea dei club di oggi. Sono stati nuovamente 11 i voti a favore di Dazn, con 8 club che si sono astenuti e un club assente.