Dionisi risponde a Mourinho: «Lui parla in portoghese? Io sto studiando l’inglese» Le parole del tecnico del Sassuolo

Nella conferenza stampa pre Cagliari Sassuolo, Alessio Dionisi è tornato a parlare dello scontro verbale con Jose Mourinho:

«Mourinho ha parlato in portoghese? Io sto studiando l’inglese per migliorarlo. Tutto quello che dovevo dire l’ho detto nel post partita. Mi sentivo in obbligo e avevo la volontà di farlo, per difendere quello che faccio, quello in cui credo e i colori che rappresento, i giocatori che alleno. Non c’era bisogno di difenderli, ma la parola spetta a me ed era giusto far valere tutto quello che era opportuno davanti a un microfono»