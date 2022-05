Dionisi: «Mou e Gasperini? Si fa polemica sugli arbitri per avere vantaggi»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato le parole di Gasperini e Mourinho sugli errori arbitrali

ARBITRI – «Ci sono stati diversi episodi discutibili ma credo che il Var possa essere la soluzione di alcuni problemi, ovviamente dovranno rivedere qualcosa nella stagione futura. Ma dire che sono stati un disastro mi sembra eccessivo. Quello che dico è quello che penso, per quanto mi riguarda tutti gli addetti ai lavori devono smorzare le critiche, altrimenti non c’è mai fine e sembra quasi a chi fa più polemica in maniera da avere un vantaggio nella partita successiva. Dà fastidio a tutti quando ci sono degli errori che compromettono il risultato. Se tutti gli addetti ai lavori non fanno un passo indietro e non mettono il ‘noi’ davanti all’io, sarà difficile migliorare la classe arbitrale. Io sono l’ultimo arrivato in Serie A ma ho quest’opinione e la esprimo. Facendo continuamente critica agli arbitri, non avranno modo di migliorare e di crescita».