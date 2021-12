Zanetti: «Con la Lazio vogliamo i tre punti»

Nel post partita della sfida con la Sampdoria, Zanetti ha parlato anche del match con la Lazio di mercoledì

Nel post partita della sfida con la Sampdoria, pareggiata 1-1, Zanetti ha parlato anche del match con la Lazio di mercoledì. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

«Come sempre, abbiamo l’ennesima partita difficile in questo dicembre. Andremo a caccia di punti contro un avversario difficile e in salute. Sampdoria? Sono molto contento, contro un’ottima squadra e su un campo difficile. Noi giochiamo sempre a calcio, non so quante volte siamo arrivati lì fallendo magari l’ultimo passaggio. Alla fine è arrivato il pareggio con una giocata del singolo e sono molto contento».