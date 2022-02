Ulivieri: «Se la Lazio è in giornata è difficile da battere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Renzo Ulivieri ha detto la sua sulla sfida tra Lazio e Napoli in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

CRESCITA – «Probabilmente dai biancocelesti ci si aspettava qualche punto in più. Magari la gente sperava di vedere la Lazio dov’è adesso l’Atalanta, ma c’è ancora tempo per arrivarci. Biancocelesti altalenanti? A volte fanno bene bene, altre volte male male. Forse il gruppo ha difficoltà ad assimilare completamente le idee di Sarri. È normale dopo il cambiamento fatto in estate. La cosa strana è che alternano ottime prestazioni a momenti di buio. E mi sembra che ci sia qualche giocatore un po’ lunatico. Non dico che qualcuno rema contro perché se remasse contro giocherebbe male sempre. Si tratta proprio di un processo di assimilazione e di crescita. Serve un po’ di tempo per vedere la creatura di Sarri».

AVVERSARI – «i partenopei sono una serissima candidata allo scudetto. A Cagliari hanno pareggiato e sono arrivate le critiche, ma erano messi maluccio. A me il Napoli piace, perché lascia intravvedere qualcosa in più rispetto alle rivali. All’Olimpico sarà una battaglia. ingatti sia la Lazio sia il Napoli conoscono bene il pressing alto, ti vengono addosso e ti aggrediscono. E per chi è aggredito non è mica semplice uscire con il pallone al piede. Si tratta di capire chi farà la prima mossa, chi proverà cioè ad attaccare e avanzare. Pronostico? Se la Lazio azzecca la giornata è difficile starle dietro. I biancocelesti hanno meccanismi, specie offensivi, molto fluidi. E sono rapidi. Secondo me, Sarri e Spalletti, con le ovvie differenze, stanno facendo un ottimo lavoro».