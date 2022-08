Tare: «Romagnoli è un sogno. Vecino richiesta di Sarri»

Il d.s. della Lazio Tare ha parlato dell’arrivo in biancoceleste di Matias Vecino e Alessio Romagnoli: le sue parole

ROMAGNOLI – «Oggi è una grande giornata, perché presentiamo due grandi acquisti che possono accrescere il valore di questa squadra. Lui è tifoso della Lazio e per tanti anni avrebbe voluto indossare questa maglia. Per tanti anni ha avuto questo sogno nel cassetto, dopo esserci incontrati per tante volte, oggi siamo felici di presentarlo. Grande esperienza, capitano del Milan, sarà un giocatore di spessore dentro e fuori dal campo. Lui ha grande esperienza e porterà ulteriore spessore alla rosa».

VECINO – «Matias è una richiesta del mister, perché avevamo una necessità a centrocampo. Abbiamo deciso, con il presidente, di accontentarlo. Parliamo di un grande uomo e di un calciatore di grande esperienza. Darà anche lui una mano a far crescere la squadra».