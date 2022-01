Sconcerti: «La Lazio è in un momento difficile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole

Mario Sconcerti ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Non c’è dubbio che siamo in un momento difficile. Le parole di Sarri non lasciano nessun dubbio. Quando dice che ha molti giocatori inadatti è chiaro che siamo al tirare delle somme. A Sarri non piace Kamenovic, mentre Tare ci punta anche perché il suo procuratore ha anche Milinkovic e Marusic, quindi è difficile rompere questo rapporto. Sono scontri tecnici che si hanno, ma il problema fondamentale della Lazio è la liquidità che manca. E’ questo il vero limite».