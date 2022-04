Sannibale: «La Lazio può centrare l'Europa. E sui tifosi...»

Sannibale ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi sulla corsa per un posto in Europa e sulla questione tifosi

OBIETTIVO – «Ad inizio anno l’obiettivo dei biancocelesti era centrare l’Europa e a oggi ancora sono in corsa per quel traguardo. È un anno di rifondazione, serviva tempo a Sarri e alla società. La Lazio ci sta mettendo leggermente più tempo, ma è in linea con gli obiettivi. Speriamo che nelle ultime due partite in casa torni il pubblico».

TIFOSI – «Il tifoso della Lazio è particolare, anche perché non guarda ai risultati. È un sostenitore passionale e che vuole essere utile. Mi ricordo quando mio padre sentiva il dovere di andare allo stadio. Forse oggi manca un po’ il senso di appartenenza, ma a livello di vittorie la Lazio di Lotito è una delle migliori. Servirebbe una scintilla per riaccendere il popolo laziale».

IMMOBILE – «Immobile è la bandiera di questa squadra. Ovviamente speriamo si riparta da lui. Vorrei che segnasse qualche gol in più per la Scarpa d’Oro, anche se Lewandowski ha qualche gol di vantaggio. La Lazio ha sempre avuto dei grandi bomber che aiutano le nuove generazioni ad avvicinarsi a questa squadra».