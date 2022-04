Rossi: «Gol all’ultimo? Mancanza di attenzione»

Delio Rossi ha toccato tante tematiche del mondo Lazio, analizzando anche i tanti gol presi dai biancocelesti nei minuti finali

«Probabilmente servirebbe un pizzico di concentrazione in più. Va detto che il gol sarebbe potuto arrivare prima. Ma se ciò accade spesso molto probabilmente non si riesce a tenere alta l’attenzione per tutta la gara. Giocatori con la testa altrove? Non penso. Conosco i calciatori. Dopo la legge Bosman ormai sono delle imprese individuali e se non fanno bene hanno una visibilità inferiore. Insomma, credo poco a questa lettura».