Infortunio Lazzari, Rodia: «Dobbiamo valutare, ma per domenica...»

Il dottor Rodia, dopo il fischio finale della sfida con il Monza, ha analizzato la situazione infortunati in casa Lazio

Il dottor Rodia, dopo il fischio finale della sfida con il Monza, ha analizzato la situazione infortunati in casa Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

LAZZARI – «Valuteremo quello che è successo, anche perché fortunatamente si è fermato subito. Ma non posso essere ottimista per la sfida di domenica. C’è pochissimo tempo a disposizione»

IMMOBILE – «Siamo molto soddisfatti del suo recupero. Lui è stato molto bravo, sacrificandosi e seguendo la tabella. Questo ci ha permesso di accelerare il suo rientro in campo, che inizialmente era previsto per il prossimo anno. Ora servirà aumenterà un po’ l’intensità degli allenamenti. Ed è per questo che è arrivato l’ok per il rientro».