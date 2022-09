Piscedda: «Serve concentrazione per riuscire a battere lo Spezia»

Piscedda ha analizzato la sfida tra Lazio e Spezia, in programma domenica allo stadio Olimpico alle ore 12.30

Piscedda ha analizzato la sfida tra Lazio e Spezia, in programma domenica allo stadio Olimpico alle ore 12.30. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Questo turno la Lazio lo deve sfruttare, perché ha la partita più semplice rispetto alle altre. Vincendo ha la possibilità di guadagnare punti preziosi. Lo Spezia arriverà a Roma da squadra organizzata a caccia di punti salvezza, ma se la squadra biancoceleste dovesse scendere in campo con attenzione e concentrazione, non dovrebbe problemi a vincere. Penso che i liguri affronteranno la partita chiudendosi, perché se lasci spazi ai giocatori biancocelesti ti condanni. Immobile? Chiederei al giocatore, dipende dalle sue sensazioni, specialmente se il medico non ha evidenziato problemi gravi. Per uno come lui, allenarsi o meno a pochi giorni dalla partita non fa tanto la differenza. I giocatori forti devono sempre giocare, perché ti fanno vincere le partite».