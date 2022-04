Pecini: «Con la Lazio sfida complessa. E su Sarri e Immobile...»

Il direttore sportivo dello Spezia ha analizzato la sfida della Lazio, soffermandosi anche su Sarri e Immobile

«Se leggi i nomi ti rendi conto di cosa sia la squadra di Sarri e del potenziale. Sara una delle partite più complesse ed è per questo che ci serve l’appoggio della gente. Vogliamo un Picco pieno. Immobile? Non l’ho mai trattato. Si tratta di un giocatore che non è mai entrato nel mio raggio d’azione».