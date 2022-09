Oddi: «Impossibile commentare quanto successo ieri»

Giancarlo Oddi ha parlato della pesante sconfitta della Lazio contro il Midtjylland, maturata nella giornata di ieri

Giancarlo Oddi ha parlato della pesante sconfitta della Lazio contro il Midtjylland, maturata nella giornata di ieri. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei:

«Credo che sia dura commentare la gara di ieri della Lazio contro questa squadra che ha perso nel primo turno contro lo Sturm Graz, che ieri ne ha presi sei dal Feyenoord. Ero convinto che questa squadra avesse ormai acquisito una solidità diversa, invece parliamo del peggior score difensivo di questa partenza di Europa League. Non è ammissibile scendere in campo in campo così privi di concentrazione, non è consentito ed ancor di più in competizioni UEFA».