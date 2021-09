Marusic: «Poco tempo per preparare la sfida ma sappiamo cosa fare»

Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre-partita di Lazio-Cagliari: le dichiarazioni dell’esterno

Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare dell’impegno odierno col Cagliari:

SULLA SFIDA – «Dopo due sconfitte oggi dobbiamo vincere in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Loro hanno cambiato allenatore, per loro è positivo, ma noi sappiamo cosa fare per vincere».

SULLA PREPARAZIONE DELLA GARA – «Abbiamo avuto poco tempo ma abbiamo preparato bene la sfida».

SULLA GARA COL CAGLIARI DELLO SCORSO CAMPIONATO – «Lo scorso anno era prima partita in campionato, ho giocato bene e speriamo di poter replicare quella gara».

MARUSIC A DAZN

«Ci sono tante partite adesso, nelle ultime due abbiamo perso, ma dobbiamo subito alzare la testa davanti ai nostri tifosi e vincere».