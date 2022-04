Mancini: «Dispiaciuto per il Mondiale mancato, ma ora...»

Mancini ha provato a mettersi alle spalle il passato e il Mondiale mancato, parlando di futuro e di ciò che aspetta la Nazionale

Mancini ha provato a mettersi alle spalle il passato e il Mondiale mancato, parlando di futuro e di ciò che aspetta la Nazionale. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Sportmediaset.

«Io sono felice di quello che ho fatto, ma mi dispiace moltissimo per quello che è successo. Però sinceramente posso camminare a testa alta e non ho nessun tipo di problema. Purtroppo abbiamo avuto un po’ di situazioni difficili e per questo non siamo riusciti a vincere, tutto qua. Ma i ragazzi sono stati fantastici sempre e a loro non ho nulla da dire. Siamo stati imbattuti per 37 gare e abbiamo vinto un Europeo. Ora però bisogna pensare al futuro e ripartire».