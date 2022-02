ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel post partita di Milan-Lazio, ha parlato Luiis Alberto, facendo chiarezza sul suo rapporto con Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Io non mi devo giocare il posto, oggi non sono partito dall’inizio per una scelta condivisa. Sono tranquillo e in crescita. Piano piano arriverà tutto, non ho nessun problema con Sarri».