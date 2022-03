Luis Alberto: «Abbiamo un grande cuore. Se continuiamo a giocare così...»

Luis Alberto ha parlato nel post partita di Cagliari-Lazio: queste le sue dichiarazioni rilasciate dopo il fischio finale

Luis Alberto è intervenuto ai microfoni Lazio Style Radio nel posto-partita di Cagliari-Lazio. Queste le sue parole.

VITTORIA – «Con il Napoli e con il Porto abbiamo fatto una grande partita, ma non abbiamo vinto. Oggi siamo scesi in campo con la cattiveria giusta, anche perché il Cagliari non è un avversario semplice. La strada è quella giusta».

GOL – «Avevo voglia di fare gol. Felipe è stato molto generoso a fare quel passaggio».

GIOCO – «La squadra da tempo sta giocando in questo modo. Se giochiamo così la fortuna sarà dalla nostra parte e vinceremo molte partite».

DEDICA – «La dedica è per Alberto Moreno, che per me è come un fratello. Spero di andarlo a trovare presto. Io gli auguro il meglio».

SETTIMANA TIPO – «Ora possiamo lavorare di più per preparare la partita. A me dispiace non avere altre competizioni, ma ora ci concentriamo sul campionato e sull’arrivare il più in alto possibile».

GRUPPO – «Abbiamo un grande cuore e siamo un grande gruppo. Tutti si aspettavano che trovavamo prima la continuità, ma da dicembre siamo migliorati molto».