Lucchini: «La Lazio può puntare al quarto posto. E con la Samp...»

L’ex difensore della Samp Lucchini ha analizzato la sfida di domani tra i blucerchiati e la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel.

VITTORIA CON L’INTER- «La Lazio ha dimostrato di essere un’ottima squadra e il match contro l’Inter ha fornito dei segnali incoraggianti a riguardo. Il materiale a disposizione di Sarri è importante. biancocelesti possono lottare per il quarto posto, hanno un allenatore in grado di incidere ed alcuni giocatori di alto livello».

SAMP – «La Sampdoria pensavo riuscisse a fare qualcosa d’interessante con la Salernitana e invece non ci è riuscita. In ogni caso, Giampaolo è un allenatore importante e che può regalare l’impulso giusto per ripartire. Dai doriani domani mi aspetto una prestazione importante. In più troveranno un pubblico molto carico pronto a incitare. I calciatori proveranno a reagire dopo il ko di Salerno contro una formazione forte come la Lazio».

PORTA – «Provedel si è preso il posto e fin quando riuscirà a confermarsi credo che Sarri lo manterrà titolare anche perché la concorrenza nei portieri non è un qualcosa di molto positivo, perché può inficiare sulla serenità dell’estremo difensore che scende in campo.»