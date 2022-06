Ivo Pulcini ringrazia la Lazio: «Grazie a chi non ha mai dubitato di me»

Dopo la sua conferma come direttore sanitario, Ivo Pulcini ha voluto ringraziare la Lazio attraverso un post social

«Grazie al Presidente Lotito e a tutti coloro che non hanno mai dubitato della mia serietà professionale e competenza, al servizio e a tutela della salute. Nessun giocatore è mai sceso in campo positivo. Nessuno ha mai potuto dimostrare, se non a parole, il contrario».