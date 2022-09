Impallomeni: «Non si può pensare solo al campionato»

Impallomeni ha detto la sua sulla pesante sconfitta arrivata per la Lazio in Europa League. Queste le sue parole

Impallomeni ha detto la sua sulla pesante sconfitta arrivata per la Lazio in Europa League. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«La Lazio ha perso 5-1 contro una squadra modesta. Nel primo tempo sembrava in controllo, poi sono stati fatti quattro errori clamorosi. Comunque credo che sia troppe volte che Sarri tira fuori la questione del doppio impegno. O esce fuori dalle Coppe e fa bene in campionato, quindi giustifica il lavoro di Sarri, o lui continua a mandare questi messaggi ai giocatori. Uno fa un buon campionato per raggiungere l’Europa. E’ lui che manda certi messaggi alla squadra, ma è limitativo pensare oggi solo al campionato».