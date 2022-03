Impallomeni: «Immobile è straordinario. E sul derby...»

Impallomeni ha voluto elogiare Ciro Immobile, soffermandosi però poi anche sul derby in programma domenica

Impallomeni ha voluto elogiare Ciro Immobile, soffermandosi però poi anche sul derby in programma domenica. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio.

IMMOBILE – «Ciro è un giocatore straordinario.Impressiona per continuità, nell’applicazione e nell’aiuto alla squadra. Segna tanto perché partecipa attivamente al gioco di squadra. In Nazionale non riesce ad essere se stesso per diversi motivi e non per colpa sua. E poi è un ragazzo che ha dei valori ed è pulito».

DERBY – «La Lazio con il Venezia ha dominato, ma per il derby non deve pensare a una Roma dimessa. Anzi, per i giallorossi l’impegno in Europa può essere un vantaggio dal punto di vista emotivo Questa gara vale molto per entrambe le squadre per un posto in Europa, ma a livello mediatico per Mourinho conta tantissimo. Lui non si può permettere di perdere due derby in stagione. A livello di tifoseria non succederà nulla, perché ha creato grande compattezza intorno a lui, ma non può perdere. Partita a cui si dà troppa importanza? Capisco cosa vuole dire Sarri, ma è toscano. Magari ha detto così per allentare la tensione. E’ come il Palio di Siena, se la pensa diversamente sbaglia».