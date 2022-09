Gotti: «Dobbiamo migliorare il nostro rendimento in trasferta»

Gotti ha commentato la vittoria del suo Spezia con la Samp, ma ha anche guardato al futuro, con i liguri che affronteranno la Lazio dopo la sosta per le Nazionali. Queste le sue parole in conferenza:

«Dobbiamo migliorare in trasferta? Assolutamente. Dal mio punto di vista, se devo fare un consultivo delle sette partite, le dico che abbiamo giocato con Inter, Juve e Napoli, ma non sono stato soddisfatto solo a San Siro. Sia a Torino che a Napoli avevo pochissimo da dire, anche perché ,il risultato non è arrivato, ma abbiamo fatto quello che potevamo. Questo atteggiamento alla lunga verrà premiato».