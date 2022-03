Giordano: «Il derby è la partita più attesa»

Bruno Giordano ha analizzato il derby di domenica prossima, per cui c’è davvero tantissima attesa. Queste le sue parole

Bruno Giordano ha analizzato il derby di domenica prossima, per cui c’è davvero tantissima attesa. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Il derby è la partita che aspettiamo da sempre. Vale tanto per la classifica, oltre che per il primato cittadino. Ci può lanciare minimo al quinto posto e ci porterebbe ad affrontare le ultime partite con grande sicurezza e fiducia. I derby sono particolari, anche perché basta un episodio. Si gioca molto con le emozioni, quando entri in campo ti dimentichi tutto e vieni coinvolto dal pubblico. Vai avanti col cuore e con le emozioni cercando di essere il più equilibrato possibile».