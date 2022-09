Di Gennaro: «Non comprendo le parole dette da Sarri»

Anche Di Gennaro ha voluto dire la sua sulle parole dette da Sarri nel post di Lazio Napoli. Queste le sue parole

Anche Di Gennaro ha voluto dire la sua sulle parole dette da Sarri nel post di Lazio Napoli. Queste le sue parole, dette ai microfoni di Tmw Radio:

«Le parole di Sarri? Uscita pesante e io credo che dovrebbe spiegare qualcosa. Ora valuteranno la situazione su quelle parole. Non me l’aspettavo, non è mai andato così oltre».