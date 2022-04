Bodo Glimt, il dg: «Noi provocati dalla Roma»

Il dg del Bodo Glimt ha commentato le decisioni dell’Uefa su quanto successo nella gara d’andata con la Roma

Il dg del Bodo Glimt ha commentato le decisioni dell’Uefa su quanto successo nella gara d’andata con la Roma. Queste le parole di Frode Thomassen al tabloid norvegese Verdens Gang:

«Siamo rimasti sorpresi dalla decisione. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Ci auguriamo che la verità emerga».