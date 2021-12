Delio Rossi: «Sarri è un maestro. E sul girone di ritorno...»

Delio Rossi ha detto la sua sul campionato di Serie A e quindi anche sulla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole

Delio Rossi ha detto la sua sul campionato di Serie A e quindi anche sulla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole

SORPRESE – «Chi mi ha stupito di più? Inzaghi ma anche Gasperini, così come Pioli, che si sta riconfermando e non era così scontato. Poi c’è Italiano, ma anche Dionisi. Forse mi ha stupito di più Andreazzoli, che sta facendo giocare bene l’Empoli. Mourinho invece è più un gestore, mentre Sarri, per sua indole, è più un maestro di campo. Difesa e ripartenza? Di solito chi ha un calcio vincente riesce fare bene sia la fase di possesso che non possesso. Il calcio è cambiato, così come le mode. Noi italiani siamo schiavi dell’esterofilia. Abbiamo preteso di giocare il tiki taka di Guardiola senza avere gli interpreti».

ROMANE – «Chi farà meglio nel girone di ritorno tra Lazio e Roma? In teoria Sarri, che è un allenatore che lascia meno spazio all’inventiva e ci vuole tempo per assimilare il suo gioco. Fino ad adesso non ha fatto bene. Per Mourinho dipenderà dei giocatori che avrà a disposizione. Se avrà una rosa più omogenea, potrebbe rientrare anche nel discorso Champions».