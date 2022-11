De Zerbi: «Marcos Antonio deve capire il calcio di Sarri, ma con il tempo...»

De Zerbi, in una lunga e interessante intervista, è tornato a parlare di Marcos Antonio. Queste le sue parole

De Zerbi, in una lunga e interessante intervista, rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, è tornato a parlare di Marcos Antonio. Queste le sue parole:

«Ha bisogno di tempo per recepire le idee di calcio di Sarri, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ha davanti a sé Cataldi, che ho avuto a Benevento e che sta facendo molto bene. Sono convinto però che, con il tempo, troverà il suo spazio. Stiamo parlando di un professionista esemplare, di un brasliano con la testa di un tedesco».