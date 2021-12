De Santis: «Oggi un gol molto importante»

De Santis è stato il match winner di Cosenza-Lazio Primavera. Queste le parole del giocatore dei biancocelesti

«Questo gol è importante per me e soprattutto per la squadra, che veniva da un momento difficile. Mi aiuterà sicuramente a migliorare. Siamo una famiglia e abbiamo tutti un rapporto speciale. Non era facile vincere qui, soprattutto perché attraversavamo un momento particolare. Avevamo voglia di prenderci i tre punti e ci siamo riusciti. Ruolo? Mi trovo bene ovunque, so che lo staff lavora per farmi crescere e che la duttilità è importante. Credo però di poter rendere meglio da terzino sinistro, ma decide ovviamente Calori».