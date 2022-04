Dalla Palma: «Lazio squadra altalenante, ma Immobile...»

Il noto giornalista Alberto Dalla Palma ha detto la sua sul momento della Lazio e sui numeri di Ciro Immobile

«I numeri di Immobile parlano chiaro, almeno per chi vuole vederli e studiarli con onestà intellettuale e senza interessi personali”. Al di là della bravura di Ciro, però, la squadra biancoceleste è apparsa spenta e poco motivata. Eppure la vittoria della Fiorentina nel primo pomeriggio e il mezzo stop della Juve avrebbero dovuto caricare tutti per un finale di stagione di alto livello. Questa squadra però è così. Non sai mai se c’è o ci sarà, può fare tutto e il contrario di tutto».