Cioffi: «Ora serve ripartire con serenità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cioffi ha analizzato la pesante sconfitta ottenuta dalla sua Udinese contro il Verona, proiettandosi già al match contro la Lazio

Cioffi ha analizzato la pesante sconfitta ottenuta dalla sua Udinese contro il Verona, proiettandosi già al match contro la Lazio. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«Il risultato è bugiardo per quanto abbiamo proposto. Quattro gol però non arrivano mai per caso e analizzeremo le imperfezioni. . Ci è girata storta ed è stato un passo falso, ma nonostante questo abbiamo condotto per larghi tratti la partita. Ci è mancato il gol. Se subisci quattro gol non va tutto bene, ma si riparte con serenità perché la strada è questa».