Capello: «Sarri non può fare i miracoli»

Fabio Capello, in una lunga intervista, ha parlato di Lazio e di Maurizio Sarri. Queste le parole dell’allenatore e opinionista, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«La Lazio, come la Roma, ha bisogno di tempo. Mourinho e Sarri non possono fare miracoli. Evidentemente, se chiedono dei giocatori, significa che la rosa non è all’altezza. Per criticarli c’è bisogno di aspettare il prossimo anno».