Bielsa non ci sta: «Seri dubbi sul calcio professionistico»

Bielsa ci va giù duro sul calendario del calcio professionistico e sul futuro di quest’ultimo. Un ragionamento simile a quello di Sarri. Queste le sue parole, dette in conferenza stampa prima del match Leeds-Crystal Palace.

«Mi rende davvero triste come il calcio si stia deteriorando. Quello che è chiaro è che il calendario è così congestionato. Dunque non si prende minimamente in conto lo sviluppo della preparazione. Ecco perché ho i miei seri dubbi sul futuro del calcio professionistico, perché è continuamente commercializzato e ogni volta il prodotto diventa sempre peggiore. L’obiettivo è quello di vendere più partite, ma si ignora la situazione, non ci si preoccupa se le squadre sono in condizioni migliori per offrire migliori prestazioni. Utilizzo i termini che utilizza l’industria del calcio, ma per me è difficile ragionare in questi termini».