Bertolini: «Puntiamo ad andare al Mondiale»

Il ct dell’Italia femminile Bertolini ha parlato del cammino verso il Mondiale, che passerà dalla sfida di domani con la Lituania

Il ct dell’Italia femminile Bertolini ha parlato del cammino verso il Mondiale, che passerà dalla sfida di domani con la Lituania. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«Ormai abbiamo l’esperienza giusta per non distrarci. Per la prima volta giochiamo a Parma, una città importante per il calcio e speriamo possa esserlo anche per la Nazionale. La partita più importante è quella che abbiamo davanti. Se vogliamo andare al Mondiale dobbiamo vincerle tutte e quindi siamo focalizzati sulla Lituania. La squadra nel complesso sta bene, anche se Serturini è stata dieci giorni a casa e ha bisogno di un po’ di tempo per rientrare, mentre Lenzini sta recuperando».