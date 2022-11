Amarildo e Ruben Sosa: «La Lazio è stata la nostra famiglia»

Amarildo e Ruben Sosa hanno analizzato e raccontato la loro avventura con la maglia della Lazio. Queste le loro parole

Amarildo e Ruben Sosa hanno analizzato e raccontato la loro avventura con la maglia della Lazio. Queste le loro parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Con Ruben siamo amici da tanti anni, così come con Troglio. Uruguay, Brasile e Argentina sono uniti dall’amore dei tifosi della Lazio. Sono contento che abbiamo giocato insieme. Eravamo molto forti, nella mia famiglia mi chiamano tutti AmaLazio. Il derby è fantastico, perché tutti i tifosi pensano a quella partita. In Brasile la Lazio viene accostata a Immobile, spero che Ciro riesca a recuperare. Vedo molto bene anche il mio connazionale Felipe Anderson, un altro che domenica potrebbe fare la differenza», questo quanto detto da Amarildo.

«Amarildo è un grande amico, ne abbiamo vissute tante insieme. La Lazio era come una grande famiglia, il coro dei tifosi per noi è un grande orgoglio. Avevamo una bella squadra e sono rimasto legato a tutti. Vedrò il derby, che è come una finale. La Lazio può lottare per un posto in Champions League, ha tanta qualità. I biancocelesti giocano bene, si vede la mano di Sarri», ha affermato Ruben Sosa.